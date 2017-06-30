張淑晶哭哭惹！官司大戰眼科女醫 連輸兩回合

2017-06-30 13:14

〔記者陳慰慈／新北報導〕惡房東張淑晶與盧姓眼科醫師打起官司大戰，張女連輸兩輪！

張女指控，與盧姓眼科醫師是相交多年的好友，盧女95年間購買台北市復興南路的二棟房子，設定最高限額抵押權5400萬元，因每月負擔14到16萬元房貸，盧女不堪負荷，請她幫忙代償房貸，她幫對方還了逾百萬元，事後追討對方竟拒絕返還，提告要求盧女返還51萬元，另稱又幫盧女代墊51萬元的新店收售屋款，分別向新北地院板橋簡易庭及新北地院提告，但法官認為張女舉證不足，均判張女敗訴。

出庭時，在新北板橋一間眼科診所擔任院長的盧女嘲諷，張女上百件官司訴訟纏身，身經百戰，但竟稱代墊房貸「逾百萬」，無明確金額數字，且若該房產是95年購買，張女為何直至迄今才提告？她懷疑因最近與張女有其他官司訴訟，引發張女不滿挾怨報復。

盧女表示，復興南路的房子，她是借名登記的人頭，房子是張女買的，張女匯入她帳戶的錢是支付購屋款利息，存摺也都在張女那，強調自己年收入300萬，就算房子是她買的，她也不可能付不起房貸，張女因她是醫師高收入，才會將房子借名登記在她名下，以方便向銀行爭取高額、低率房貸，張女原承諾事後會給她人頭費，但98年張女將房屋賣掉後，她卻一毛都沒拿到，並霸氣地說：「向來只有我借她錢，我不可能向她借錢」。

法官認為，張女提出的匯款單據與銀行存摺，僅能證明兩人間有金錢往來，但因並未明載匯款原因，無證據證明張女有幫盧女代墊房貸；新店預售屋部分，張女也未提出任何幫盧女支付購屋款的單據，因此均判張女敗訴，仍可上訴。