「THE明徽」排污反悔不賠償 鄉民蛋洗撒冥紙

近百枋寮鄉民今天聚集在屏南工業區明徽企業前方抗議。（記者陳彥廷攝）

2017-06-30 12:58

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣枋寮鄉東海村工業區廠商「明徽企業」，去年2度排放污水污染枋寮鄉，皆遭屏縣環保局開罰，當時該廠曾切結同意賠償地方共300萬元，但今年卻翻臉撤銷，日前居民已到廠前拉布條抗議，不過今天衝突情勢升高，近百鄉民在上班時間突襲，先蛋洗招牌，再提供「冥紙」。

今天一早7點半左右，鄉民就聚集在明徽工廠前方，原本要進入上班的員工，見到鄉民大陣仗改道等待，鄉民請來東海村的北玄宮主神玄天上帝坐鎮，希望為村民討回公道。

週二200人到場拉白布條抗議至今未果，今天衝突情勢升高，地方無人接獲明徽公司回應，已在旁搭帳篷3天駐守的鄉民，蘊釀更大抗議動作，企圖逼迫明徽的負責人出面回應，近百居民到場，數人不由分說，就拿出預備的2箱雞蛋丟向明徽房舍，明徽招牌上全是蛋汁，現場生蛋腥味馬上隨著大太陽照射蒸散，隨後鄉民又丟出冥紙，滿天紛飛，直嗆廠方「愛錢拿金紙去用！」，警方架出盾牆，並拿出「捕鞋網」捕捉，並宣布此次集會違法要求眾人解散。

鄉代表主席鄭永章氣憤表示，週二申請集遊溫和出面陳情，有誠意要明徽出面溝通，但至今該廠卻毫無回應，而明徽屢發生排污事件，被開罰數次，地方非常擔心其再度污染枋寮，但去年6月又再度排污，地方因其毫無改善，已與該公司總經理張嘉勇切下切結司，並提撥百萬元睦鄰經費，誰知竟又在年底再度排污，1年2次的頻率更是高到令人咋舌，而照切結書明徽應滾出枋寮，但沒想到明徽卻是翻臉不認帳，甚至董事長蔡琮翔更發出聲明稿將污染推給上市的國泰化工，還一併要拿回原本已提撥經費，心態「鴨霸」。

鄭永章說，今天逼得鄉民出門再度抗爭，已不是睦鄰基金回饋問題，東海人不需要他們的回饋，鄉民依政府「一例一休」來排班長期抗爭，呼籲廠商派能決定事情的人物出面協調，讓事件和平落幕，若廠商無意和平協調，枋寮人會把無誠信、無良的廠商趕出枋寮。

鄉民在求8點半時逐漸散去，明徽公司則保持低調，不願針對此事作出任何回應，僅表示，該抗爭屬臨時突發，不會為難因此而稍微遲到的員工。

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