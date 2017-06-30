遠雄弊案周勝考疑任「白手套」 全案恐向上發展

2017-06-30 13:05

〔記者謝君臨／台北報導〕遠雄集團再爆掏空、土地弊案，檢廉昨兵分50路搜索，約談遠雄創辦人趙藤雄、新北市議員周勝考等66人，漏夜偵訊後，以涉犯行賄、特別背信、財報不實、偽造文書等罪，聲押禁見趙藤雄；另以收賄、行賄、偽造文書等罪，聲押禁見周勝考，由於周同時涉行、收賄罪，疑擔任「白手套」角色，協助遠雄行賄其他高層官員、民代，全案不排除向上發展，檢廉擴大偵辦中。

北檢精銳盡出 12名檢察官問訊

據悉，趙藤雄、周勝考於應訊時均否認犯行，檢察官認為趙、周涉嫌重大，且有串證之虞，向法院聲押禁見2人；而涉嫌收賄的新北市政府城鄉局副總工程司海治平、新北市政府都市計畫審議委員劉演交，則不否認與遠雄之間有金錢上的往來，但辯稱該金流並非賄款，而是借貸等相關用途，被檢方依涉收賄罪，分別諭令15萬元、20萬元交保。

此案可分兩大塊，包括趙藤雄等人掏空遠雄人壽資產案，以及遠雄建設位於新北市土城、新莊等地的土地開發弊案；針對此案，台北地檢署精銳盡出，共計動員檢肅黑金專組共12名檢察官問訊，然全案主要由3名檢察官負責偵辦，其中檢察官高一書調查公務員涉行收賄部分，檢察官謝雨青釐清遠雄掏空案部分，檢察官吳曉婷則機動支援高、謝。

針對淘空案部分，檢方獲報，自96年6月起，趙藤雄涉指示下屬，利用4間人頭公司掩護遠雄建設，承包遠雄人壽相關工程，並以顧問費、設計費等名義墊高工程款，溢領的比例雖不到工程款的10％，但已涉嫌掏空遠雄人壽上億元，金錢則流向趙藤雄實質掌控、位於台北的顧問公司；因未在財報上揭露，涉隱匿關係人交易，違反證交法等多罪。

兩涉弊案 許志堅任內通過環評

遠雄土地弊案部分，檢廉鎖定土城海山煤礦、新莊新亞電器廠房轉住宅用地等兩案，均在102年之前涉弊，且兩案都在新北市前副市長許志堅任內通過環評；檢廉發現，遠雄主要行賄的對象，包括周勝考、海治平、劉演交3人，且行賄方式、交付手法依層級各不相同，相關細節仍由檢廉釐清中。

另，檢廉發現，勝益營造與遠雄建設合作密切，遠雄曾借給勝益4000萬元，勝益也標到遠雄大巨蛋的土方工程，而勝益的實際負責人，就是周勝考，不排除周利用議員職權包庇遠雄及自己的公司；此外，檢廉也掌握周不但收賄，還涉嫌替遠雄行賄多名官員、民代，案情不排除向上發展。

至於先前曾涉趙藤雄土地弊案的遠雄集團前副總魏春雄，以及前台北科技大學教授蔡仁惠，兩人在本案中的角色也與先前類似，換言之，魏幫忙行賄，蔡則擔任「白手套」。

本案北檢做出強制處分的被告計有11位，除了遭聲押禁見的趙藤雄、周勝考，涉嫌收賄分依15萬元、20萬元交保的海治平、劉演交，趙藤雄次子、遠雄人壽董事長趙信清則以涉財報不實100萬交保，遠雄集團財務室副總許自強涉財報不實50萬交保，台建中心前執行長許銘文涉圖利50萬交保。

遠雄集團前副總魏春雄涉行賄20萬元交保，前台北科技大學教授蔡仁惠涉共同行賄10萬元交保，新北市府環保局綜合規劃科科長李長奎涉公務員登載不實、隱匿公文書8萬交保，新北市府農業局辦事員蘇麗梅涉公務員登載不實6萬交保。