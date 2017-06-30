機車置物箱當提款機 得手後全去玩網咖

2017-06-30 12:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市曾姓男子長年窩在網咖玩遊戲，沒錢續買點數，竟把停放捷運附近的機車當成提款機，盜刷、盜用偷來的悠遊卡、信用卡，曾嫌被警方查獲時，還辯稱這些只是借用的，甚至還佯裝智能不足，警方將他依竊盜罪嫌法辦。

33歲曾姓男子把網咖當家，他扳開機車置物箱時，將財物洗劫一空，警方目前掌握曾姓男子至少犯下5宗機車置物箱竊案，目前仍待追查他是否涉及他案。

警方呼籲，竊嫌多鎖定老舊機車的機車置物箱側扳竊取財物，提醒民眾避免將財物放在置物箱，以免遭受損失。