狂嫌駁火霹靂小組 警：一開門就遭開槍

2017-06-30 12:30

〔記者陳薏云／新北報導〕永和警方日前掌握情資，得知以38歲許嫌為首的黑道槍毒集團，在新北市各地流竄，許嫌曾在永和為爭風吃醋小弟開槍，旗下小弟也曾在土城、北市松山區開槍惹事，警方昨結合刑事局霹靂小組兵分多路查緝，共查獲6把改造手槍、一把改槍半成品以及多樣毒品。其中許嫌在摩鐵內開槍搏命，現場警方回想起：「一開門就被連開3槍，真的很兇狠！」

許男今年4月曾在新北市永和區為小弟的感情糾紛開槍，後簡姓小弟以及張姓小弟又在新北市土城區、台北市松山區鬧事開槍，因此被警方盯上，跟監多日後於昨晚決定將鬧事人馬一網打盡。

警方昨晚兵分多路，前往新北市三重區、樹林區、中和區等弟查緝許嫌及旗下小弟，先逮獲5名小弟、4把改造手槍、多發子彈及毒品。後經跟監，發現許嫌一直在移動，警方最後跟到新店區，發現許嫌與謝姓妻子以及2名陳姓友人入住摩鐵後，便在外埋伏守候，等待時機攻堅。

凌晨4時許，警方見時機成熟便前往房間破門逮人，沒想到打開摩鐵的鐵捲門疑似驚動許嫌，房門一開就遭到許嫌近距離開槍攻擊，霹靂小組以盾牌阻擋，許嫌3發子彈皆深卡在盾牌上，警方隨後持MP5衝鋒槍、步槍反擊，許嫌立刻轉身往廁所躲藏，警方上前壓制時，許嫌仍死命掙扎，過程中撞破摩鐵浴室落地玻璃，造成2名霹靂小組員警割傷。

警方壓制許嫌後，發現同屋的陳嫌胸口、臉部以及腿部都中彈，臉部傷口更是左臉進貫穿右臉頰，警方立即叫救護車將其送醫治療，同房還有許、陳2人的女性伴侶，槍戰時皆趴臥在地躲避，警方將現場3人帶回偵辦，加上各地逮捕的小弟，一共9人訊後將依槍砲、毒品以及組織罪嫌移送法辦。

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