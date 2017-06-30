偷吃人夫賠30萬 女子再犯判賠5萬元

2017-06-30 12:12

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市楊女子新婚不11天，就抓到謝姓女子和老公有染，謝女允諾賠償30萬元，並不再與她老公往來獲得原諒，如違約願賠償100萬元。未料，謝女仍和楊女老公陳男暗通款曲，不但到「摩鐵」開房間，還拍下性愛光碟，楊女為此和陳男離婚並提告向謝女求償100萬元，但高雄地院一審認為，去年楊女已提告要求謝女履行違約協議，賠償過70萬元，只判謝女應賠楊女5萬元。全案可上訴。

不過，謝姓女子偷「吃」人夫，前後賠款、挨告，共要付出105萬元代價，堪稱人財兩失。

判決指出，楊女提告指出，她與陳姓男子於民國103 年10月6 日結婚後，同年10月17日，被告謝女即與陳男有染，嗣後雙方於104 年4 月21日簽立協議，約定被告謝女不得再與陳男通姦，亦不得主動以任何方式與陳男見面聯絡，她才允諾同意撤回對被告的刑事告訴，未料，謝女仍於104 年7 月16日與陳男在車上擁吻，又於同年8 月4 日相偕前往四重溪溫泉旅館共泡溫泉、同日前往墾丁後壁湖吃海鮮，又前往高雄市打狗戀館汽車旅館開房間，105 年2 月間謝女並與陳男拍攝性愛光碟，謝女至少5 次不法侵害其配偶權，造成她精神受創，於105 年3 月21日與陳男辦理離婚。

楊女訴請謝女賠償100萬元，但高雄地院審理時發現，楊女去年就曾提告要求謝女履行違約賠償100萬元的協議，因當年謝女已賠償過30萬元換取原諒撤告，法院判賠70萬元確定，謝女並已給付完畢；因此這次民庭僅針對謝女侵害楊女的婚姻，判賠5萬元。全案可上訴。