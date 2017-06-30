以為跨區犯案警察抓不到 兩毒蟲來回百公里搶9百元

2017-06-30 12:10

〔記者王駿杰／新竹報導〕桃園陳姓、李姓男子缺錢買毒，兩人鎖定一輛損壞已久的機車，大費周章將機車修好竊走，27日共乘騎機車從桃園到新竹，鎖定落單的陳女，趁機搶走她的皮包後躲回桃園，全程來回近百公里；警方獲報，過濾千支監視器，趁陳、李買飲料掀開安全帽護目鏡，將臉露出的一瞬間，以人臉辨識系統比對身分，昨持拘票將兩人拘提到案。

警方調查，34歲陳男與李男都染毒，有毒品、竊盜前科，兩人缺錢又犯毒癮，27日在桃園中壢一帶發現1輛趨近報廢的機車，李男便發揮專長找來工具將機車修好，以為跨區至他轄作案身分不易曝光，遂與陳男頭戴全罩式安全帽、口罩，共乘機車從桃園跑到新竹打算行搶。

警方指出，陳、李兩人發現一名陳姓女子落單走在路上，便由坐在機車後座的李男徒手拉扯，搶奪陳女的皮包，將皮包內900元拿走，隨後往桃園逃竄，並將機車推入中壢一處大圳內，以為能躲避警方追緝。

新竹市警一分局偵查隊獲報，成立專案小組，多夜未眠調閱竹市、省道、桃園等地約千支監視器，發現兩人途中因口渴跑去連鎖飲料店，趁陳、李買飲料掀開安全帽護目鏡，將臉露出的一瞬間，以人臉辨識系統比對，清查出兩人身分，29日持拘票將兩人拘提到案，訊後依搶奪、竊盜罪嫌移送。

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