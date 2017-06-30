戀童男預謀拐殺男童未判死 高院判決理由在此...

2017-06-30 11:59

〔記者楊國文／台北報導〕新竹戀童男李靖，有意自殺，希望有伴共赴黃泉，前年以50萬代價教唆男子陳天心誘拐殺害林姓小六男童，高等法院今判決指出，李、陳兩人殺男童，並非如北捷殺人魔鄭捷是「無差別殺人」犯行，而且是勒斃男童，並非凌虐後再變態殺人，認定並非兩公約規定的「情節最重大之罪」，因此判他們均無期徒刑、褫奪公權終身。

高院合議庭說明判決理由指出，林童遇害，對林童父母、親友所受創痛感同身受，但李靖、陳天心2人的犯行，和具有嚴重偏激觀念及反社會性格者而執拗於自我偏激的想法，進而遂行犯罪不同。

其次，李靖2人一開始即鎖定林童下手，並非對無特定對象的「無差別殺人」犯行，而且他們殺人手段並無反覆實施的高度危險性，也無足以引起他人仿傚的奇特性。

再者，李靖2人以勒斃林童方式殺害他，雖然不能說是「非殘暴」，但與使用槍械、爆裂物等兇器所為的血腥恐怖攻擊、屠殺，或者凌虐至極後再予殺害的凌虐變態殺人相比，仍有程度上的差異。

合議庭認為，雖然李靖2人是殺害年僅12歲的林童，但綜合其殺人犯行，與兩公約規定的「情節最重大之罪」，仍有程度上的差異，仍難判處2人死刑，因此今仍維持一審判決果，判兩人均無期徒刑、褫奪公權終身。

合議庭也指出，將依「職權上訴」規定，主動將此案上訴到最高法院。

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