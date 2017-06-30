拐殺小六男童2嫌犯判無期 父親不服上訴

2017-06-30 11:28

〔記者楊國文／台北報導〕新竹戀童男李靖，去年以50萬代價教唆男子陳天心誘拐殺害林姓小六男童，先將林童拐到租屋處，陳天心再趁男童玩電腦時予以勒斃，雖然李靖主張有智能障礙，未被採信，2人仍被依殺人罪訴，一審認定2嫌仍有教化之可能，均判無期徒刑，高等法院今判決認為，李靖兩2人所犯並非兩公約所訂的「最重大之罪」，仍判2人均無期徒刑、褫奪公權終身，隨後諭令將他們均延押2月。

林童父親到庭聆判，聽到仍判無期徒刑，難過得說不出話來，眼眶泛紅，委任律師戴愛芬表示，林父對判決結果當然失望，無法接受，李靖、陳天心兩人均應判死刑才對，將提出上訴。

律師戴愛芬指出，經過一、二審的教化鑑定結果，顯示李靖並無教化可能，他又是此案主謀，不論是犯案前謀議作案，犯後假冒學校主任打電話給安親班老師，謊稱男童要留校，不會到安親班上課，都顯示李男罪嫌重大，也無他主張的智神障礙情形，應該判死刑。此外，陳天心因為貪圖李靖誆稱給他50萬報酬和提供主管職務，竟狠心殺害男童，毫無心性可言，應均一併判死。

判決指出，有戀童癖的李靖（25歲），前年在學校打球、結識林姓小六男童，事後常以遊戲點數、電腦遊戲籠絡男童及其他同學。

李靖因無正常工作，生活壓力大，萌生自殺念頭，竟想找林童陪葬，李不敢下手，竟向陳天心（32歲）誆騙是殯葬業主管，「要殺同業的小孩」，就能賺50萬元，還可以讓他升主管，陳男因而心動。

李靖原要求陳男持武士刀在超商殺害男童，但陳認為太血腥、會被發現為由拒絕，因此兩人才策劃前年5月12日趁林童放學時，由李靖誘拐林童到租屋處，並等林童玩電腦遊戲時，再由陳天心從後勒斃男童。李靖看男童斷氣後，還比了OK手勢。

陳行兇後搭車南下嘉義參加友人喪禮，李靖則抱著屍體到另一租屋處藏屍，接著才服藥、施放水煙式殺蟲劑自殺，林童家屬找到李靖租屋處，發現李靖已昏迷，才得知林童不幸遇害。

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