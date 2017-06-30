W飯店毒趴命案 土豪哥下午宣判

2017-06-30 10:58

〔記者張文川／台北報導〕去年12月台北市「W飯店」吸毒派對郭姓女模命案，「土豪哥」朱家豪、同趴友人洪聖晏、蔡逸學3人，被控轉讓偽禁藥致死罪，檢方具體求刑3人各11年至12年，台北地院定今天下午4時宣判。

其餘被告，被控販毒的藥頭江哲瑋、張子奕，協助丟棄手機、涉湮滅刑事證據的陳秉澤；曾到飯店為郭女打排毒針但無效的密醫吳柏澂，另案依藥事法起訴，北院審理中。

北檢調查，朱家龍3人去年12月2日起在W飯店開房間舉辦吸毒派對，12月3日傳播妹郭姓小模到場助興，席間眾人服用朱家龍等人提供的「金色小惡魔」毒品咖啡包、梅片、軟糖等多種新興混合毒品，郭女出事前，曾LINE給友人說，看到同趴女生發狂撞牆、「群魔亂舞」，非常害怕。

至同月7日凌晨，郭女因連日服毒而出現意識不清、反覆穿衣脫衣等舉動，蔡逸學找來密醫為她打排毒針但沒用，同日上午，郭女身披浴袍、意識模糊，下身套著土豪哥的藍色玫瑰大內褲，由洪聖晏、江哲瑋等人攙扶，從W飯店搭計程車前往國泰醫院治療，再轉往台北榮民總醫院急救，最後宣告不治。

法醫報告指出，郭女遺體混合11種至15種毒物、藥物，濃度達致死程度，死因是急性中毒、橫紋肌溶解導致休克死亡。公訴檢察官論告指出，朱家龍3人連續4天無償提供多種混合性毒品、禁藥給郭女服用，可預見可能導致郭女死亡又延遲送醫，轉讓行為與死因有因果關係。

審理期間，朱家龍自認無罪，認為郭女在房內的3天又5小時期間，他只在場19小時，郭女出狀況時，朱已離開27小時，且不能排除郭女是服用自帶藥物致命；洪聖晏認為郭女明知是毒趴仍來參加，應自負風險；蔡逸學唯承認是轉讓禁藥罪的幫助犯，且他當下已叫密醫來打排毒針，沒有延遲救治。

檢察官認為3人飾詞狡辯，毫無悔意，且迄未和解，請合議庭審酌社會觀感，建議判朱12年、洪11年半、蔡11年。

除了刑責，土豪哥等人還將面對死者家屬的民事求償，郭女雙親認為土豪哥3人轉讓偽、禁藥導致女兒死亡，飯店人員在發現客房有拉K犯罪嫌疑時，未及時報警處理，提出附帶民事求償，請求朱家龍3人連帶賠償2556萬元，向W飯店與7名涉疏失的員工求償251萬餘元，共求償2807萬餘元。

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