網購演唱會門票30多人被詐 2嫌落網

2017-06-30 10:11

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市刑大科偵隊和刑事局偵九大隊第三隊聯手破獲一個專門在「露天」、「蝦皮」等拍賣網站平台，刊登販售周杰倫、張學友、田馥甄等明星演唱會門票訊息的詐騙集團，昨在鼓山區逮捕謝姓、王姓2嫌，初步調查，全台至少30多人受騙，詐騙所得逾60幾萬元。

高市刑大科技犯罪偵查隊指出，落網謝嫌（39歲）、王嫌（26歲）2人利用行動上網，至露天、蝦皮等拍賣平台創立多個不同帳號，並各自刊登販售周杰倫、張學友、田馥甄等明星演唱會門票訊息，待有人聯絡表達欲購票時，立即要求加入私人LINE帳號，以方便聯繫門票購買事宜，當買家確認要購買門票後，又要求將款項匯款至指定之人頭帳戶內，事後被害人均未收到演唱會門票，亦無法與賣家取得聯繫，始驚覺遭到詐騙。

案經警方追查，發現謝姓、王姓犯嫌出沒高雄市鼓山區等地，昨（29日）前往鼓山區其租屋處搜索，查扣謝嫌等2人詐欺使用之筆記型電腦2台、人頭帳戶存簿1本、手機6支、無線網卡1個、晶片讀卡機1台、郵政金融卡等證物。

謝、王2人均坦承透過網路拍賣平台詐騙犯行，目前已確認至少有30餘名被害人遭到詐騙，詐騙所得約新台幣60萬元，全案訊後以詐欺罪嫌移送高雄地檢署偵辦。