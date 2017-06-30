為3萬元割喉殺農婦 凶嫌被求處死刑

2017-06-30 10:06

〔記者張勳騰／苗栗報導〕曾犯下強盜割喉案、5年前出獄的37歲男子吳永明，今年5月初又犯下苗栗縣65歲鄧姓婦人割喉命案，苗栗檢方今天依強盜殺人罪嫌將吳男提起公訴，檢方認為全案對鄧婦家屬留下難以平復之傷痛，且避免吳男有再恣意剝奪他人生命之可能，實有與社會永久隔絕之必要，因而向法院求處死刑。

苗栗檢警調查，吳永明長期失業，沉迷線上遊戲，被網友控告妨害名譽，被判拘役30天，需付3萬元罰金，但家人不肯幫忙；吳男5月3日為了這筆錢，騎機車前往苗栗縣竹南鎮隨機找目標犯案。

37歲的吳永明見65歲鄧姓婦人忙完農事，欲騎機車離開，便至鄧婦身旁向她索討金錢，鄧婦不予理會，吳男竟惱羞成怒，將鄧婦推倒，並取出其機車置物箱內之尖刀1把，陸續刺殺、割劃鄧婦頸部、胸部及其他身體各處，致鄧婦因出血性休克及呼吸衰竭死亡。

吳男因水果刀太鈍，刺不下去，行凶過程，鄧婦不斷懇求「不要殺我」，吳男仍殺紅了眼，將鄧婦身體翻正，往鄧婦脖子狠砍十幾刀，鄧婦頸動脈遭割斷，頸部有一道長12公分的刀傷。鄧婦死後，吳男將她的機車往前移約100公尺，打開車廂，發現什麼都沒有，隨即逃逸。

經苗栗警方調閱路口監視器，發現吳永明涉有重嫌，5日晚警方在桃園市蘆竹區將吳男拘獲到案，並扣得尖刀1把及作案當時所著球鞋，全案宣告偵破。

苗栗檢方認為，吳男與鄧婦素昧平生，無何嫌隙、糾紛，僅為圖以3萬元易科罰金，竟以拖行、尖刀割頸方式虐殺鄧婦，鄧婦被尖刀割頸瀕死之際，向吳男求饒，吳男仍未放手，其手段殘暴之極，令人髮指，且到案後一度否認犯案，經事證一一浮現後，才坦認犯行。