國道殺手！輪胎皮從天而降 嚇壞駕駛

國道1號彰化路段突然有一塊輪胎皮從天而降，嚇壞轎車駕駛。（記者湯世名翻攝）

2017-06-30 08:34

〔記者湯世名／彰化報導〕國道上最常出現的掉落物就是輪胎皮，有不少駕駛人當下看到輪胎皮飛來，幾乎都很難避開，儼然是「國道殺手」。一輛聯結車昨天行經國道1號彰化南下路段時疑似爆胎，輪胎皮四處噴飛，其中1塊竟然飛到4層樓高後再從天而降，險些砸中行駛在內側車道的一輛轎車，轎車駕駛驚呼一聲，險象環生。

根據高公局統計，國道上的掉落物平均1天高達上百件，其中以輪胎皮最常見，其次為金屬類的器具、鐵條、塑膠類；另外，國道上也曾發生有冰箱、鋼琴、電視等物品掉落事件，輕則造成車損，嚴重者甚至釀成重大傷亡，對於行駛在國道上的車輛儼然是「國道殺手」。

一輛轎車昨天上午7時30分行經國道1號南下196公里彰化路段時，行駛在內側車道，突然間駕駛發現右前方100公尺遠的外側車道上，有一輛聯結車疑似發生爆胎，破損的輪胎皮四處噴飛，其中一塊疑40公分長的輪胎皮甚至飛到約4層樓高度，再從天而降飛越該輛轎車左側，驚險萬分，轎車駕駛嚇得驚呼：「嚇死人了，爆胎耶！」路面也有多塊破損的輪胎皮。

國道三隊警方指出，依「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，貨車行駛高速公路及快速公路，裝載物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，並不得有輪胎皮、車輛機件脫落等情事，違者處3000至6000元罰鍰。如因而致人受傷者，吊扣其駕照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕照。

警方建議民眾，如果不幸被掉落物擊中，應立即駛往路肩停車，並向國道警方報案，有確切的時間和地點，利於警方後續調閱影像，查出是哪輛車爆胎掉輪胎皮，受害駕駛要求償才有機會成功。

警方並呼籲，國道車速快，即使是小物件的掉落物，殺傷力也相當大，加上車流量大，掉落物閃避不易，恐造成嚴重事故，用路人應定期進行車輛的保養，上路前務必做好相關檢查，如有裝載貨物，務必裝載穩妥、嚴密覆蓋及捆紮牢固。

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輪胎皮從天而降。（記者湯世名翻攝）