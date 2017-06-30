檢方漏夜偵訊趙藤雄周勝考 多名官商交保

趙藤雄的次子趙信清被依貪污罪嫌諭令100萬元交保，並限制出境、出海。。（記者朱沛雄攝）

2017-06-30 06:09

〔即時新聞／綜合報導〕遠雄集團創辦人趙藤雄才因涉合宜住宅弊案，被判刑2年、緩刑5年確定；現又涉嫌以人頭公司承包遠雄人壽工程，涉掏空遠雄人壽資產；另涉新北市多項工程舞弊案；檢廉昨兵分50路搜索並約談趙藤雄等66人。

最受矚目的趙藤雄、周勝考等人，因今天凌晨近4時才從廉政署移送北檢複訊，目前均還在偵訊中。

自昨夜至今天清晨遭強制處分的官商包括：

昨晚10點多，新北市府農業局辦事員蘇麗梅，訊後依涉嫌公務員登載不實，諭令6萬元交保，她為此案首名被交保的被告。

今天凌晨1點，新北市府環保局綜合規劃科科長李長奎，訊後被依違反貪污治罪條例，諭令8萬元交保。

第3名被交保的官員是新北市府城鄉發展局副總工程司海治平，訊後被依違反貪污治罪條例，諭令15萬元交保。

今凌晨2點48分再諭令涉案建築師劉演交20萬元交保。

清晨4點左右，遠雄前副總許自強獲50萬元交保，及前北科大教授蔡仁惠10萬元交保。

清晨5點多，趙藤雄次子趙信清被檢方依貪污罪嫌諭令100萬元交保，並限制出境、出海。

上午6點，現任遠雄董事長、趙藤雄長子趙文嘉訊後請回。

此案可分2大區塊，台北地檢署調查趙藤雄掏空遠雄人壽資產案，趙藤雄涉掏空部分，朝違反證交法、商業會計法、保險法及刑法偽造文書、侵占、背信等方向偵辦。

檢方獲報，自2007年6月起，趙藤雄涉指示下屬，利用人頭公司掩護遠雄建設，承包遠雄人壽相關工程，並以顧問費、設計費等名義墊高工程款，涉嫌掏空遠雄人壽上億元；因未在財報上揭露，涉隱匿關係人交易，違反證交法等多罪；據悉，趙藤雄等人均否認涉掏空等不法。

廉政署則調查遠雄建設土地開發部分，鎖定新北市土城、新莊等地的開發弊案，昨天搜索趙藤雄住處及辦公室、新北市政府與市議會等28處，調閱新北市府城鄉發展局2份卷宗，包括土城及新莊都市計畫案，2卷宗均與遠雄建案有關。

檢廉鎖定土城海山煤礦、新莊新亞電器廠房轉住宅用地等2案，均在2013年之前涉弊，且2案均在新北市前副市長許志堅任內通過環評。

另，檢廉發現，勝益營造與遠雄建設合作密切，遠雄曾借給勝益4000萬元，勝益也標到遠雄大巨蛋的土方工程，而勝益的實際負責人，竟是國民黨籍新北市議員周勝考，不排除周利用議員職權包庇遠雄及自己的公司。由於周勝考傳已將公司交給兒子周韋翰，周韋翰昨也以證人身分被傳喚。

新北市政府城鄉局副總工程司海治平。（記者朱沛雄攝）

遠雄前副總魏春雄。（記者朱沛雄攝）

遠雄前副總許自強。（記者朱沛雄攝）

新北市府環保局綜合規劃科科長李長奎。（記者朱沛雄攝）

建築師劉演交。（記者朱沛雄攝）