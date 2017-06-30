趙藤雄父子被廉檢約談 次子趙信清百萬交保

遠雄集團創辦人趙藤雄30日凌晨移送北檢複訊。（記者朱沛雄攝）

2017-06-30 05:47

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北地檢署、廉政署聯手偵辦遠雄集團相關弊案，漏夜偵訊集團創辦人趙藤雄、新北市議員周勝考等人，其中趙藤雄的長子趙文嘉、次子趙信清也都被約談，今天上午5點19分時，趙信清被檢方依貪污罪嫌諭令100萬元交保，並限制出境、出海，趙文嘉稍早則被請回。

最受矚目的趙藤雄、周勝考等人，因今天凌晨近4時才從廉政署移送北檢複訊，目前均還在偵訊中。