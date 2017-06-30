遠雄弊案再添進度 許自強、蔡仁惠均交保

2017-06-30 04:06

〔記者黃欣柏／台北報導〕台北地檢署指揮廉政署漏夜偵辦遠雄集團相關弊案，稍早再有兩名被告交保，包括遠雄前副總許自強及前北科大教授蔡仁惠，其中許以50萬元交保，是目前交保6人中最高金額，蔡則以10萬元交保。

據了解，許、蔡兩人過去也均曾涉及葉世文案，蔡當時還自嘆對不起學生及學校。除了許、蔡外，其餘4名交保被告分別是新北市農業局辦事員蘇麗梅、新北市環保局綜合規劃科科長李長奎、建築師劉演交、新北市城鄉局副總規劃司海治平，金額從6萬到20萬元不等。