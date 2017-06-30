趙藤雄深夜移送北檢複訊「偵查中不便說明」

遠雄集團創辦人趙藤雄移送北檢複訊。（記者朱沛雄攝）

2017-06-30 03:53

〔記者黃欣柏／台北報導〕檢廉大動作偵辦遠雄集團弊案，經過連夜訊問，稍早兩名最大咖嫌疑人遠雄集團創辦人趙藤雄、新北市議員周勝考被移送台北地檢署複訊，遠雄前副總魏春雄及遠雄開發部科長林雯櫻也隨後進入北檢。

面對現場大批守候的媒體，周勝考、魏春雄及林雯櫻均未發言，趙藤雄被問到有沒有覺得被冤枉時，則以虛弱氣音表示：「偵查中不便說明…」隨即在遠雄集團發言人楊舜欽等人陪同下進入北檢。