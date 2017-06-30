北市火警雲梯車急救援 機車未禮讓撞個正著

消防雲梯車大鳴警笛趕救火，對向機車疑似未禮讓當場撞上。（記者陳恩惠攝）

2017-06-30 00:59

［記者陳恩惠／台北報導］又發生未禮讓消防車、救護車的事件！台北市大同區民生西路某大樓昨天深夜驚傳火警，消防局據報，立刻派出大批人車前往搶救，其中隸屬於第四救災救護大隊大同中隊建成分隊的雲梯車，由承德路欲左轉民生西路時，對向1名機車騎士疑似未停車禮讓，當場撞上雲梯車倒地，送醫救治無礙，所幸600公尺外的火警，僅是發電機冒煙而已，讓大家虛驚一場。

台北市消防局119勤務中心，昨天深夜11時15分，接到民眾報案，指稱位於北市民生西路300號的附近大樓，冒出陣陣黑煙，消防局不敢大意，列為一級火警，立刻派出水箱車6輛、雲梯車2輛、救護車1輛共31名救災救護人員陸續馳往，率先抵達現場人員先行查看。

轄區警方與消防人員四處查看，只見黑煙不見火光，立刻展開搜尋，原來是大樓警衛人員，不知何故將放在大樓後方的發電機啟用，卻因技術不純熟，沒啟動發電機發電，反倒讓發電機冒出陣陣黑煙及柴油燃燒的臭味，幸好趕緊關上馬達才停止。

消防局說，雖然大樓冒煙的一級火警未成災，但是隸屬於建成分隊的一部雲梯車，在離開隊部250公尺正欲趕往民生西路300號附近的現場，卻在北市承德路二段左轉民生西路時，對向1部往火車站方向的機車騎士，疏於注意消防車的警笛，到路口時未禮讓，竟與雲梯車的車頭撞個正著，中年騎士當場摔車倒地，至於肇禍的原因，仍待交通大隊大同分隊進一步釐清。