速食店女廁傳出焦味 推門發現他竟在做這件事...

2017-06-29 21:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕34歲的陳姓男子，今年6月13日凌晨2時許，在新北市三峽區一間麥當勞3樓女廁，涉嫌以打火機點燃衛生紙，其他用餐客人聞到廁所傳出焦味，連忙告知麥當勞店員，店員至女廁查看時，發現蹲式馬桶地上滿是燒焦的衛生紙，立即報警，警方依現行犯將陳男逮捕。

警方偵訊時，陳男供稱，覺得「好玩」，新北地檢署庭訊時，他承認犯行，但被問到為何到女廁燒衛生紙？他低頭沈默不語，檢方認為速食店的廁所是木質隔間，稍一不慎就可能釀成火災，因此今依涉犯公共危險罪嫌將陳男起訴，並向法院聲請簡易判決。