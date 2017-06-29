輪胎太久沒換 害司機爆胎撞死

2017-06-29 20:33

〔記者王定傳／新北報導〕周姓司機於去年4月間，剛到「小馬免洗餐具商行」任職不過3天，開貨車送貨時，因後方輪胎爆胎，失控逆向衝入對向車道，撞擊燈桿死亡；檢警發現，貨車的左、右後輪胎已分別使用3年、2年未換，均嚴重磨損，不能上路，新北地院認定張姓負責人有過失，依業務過失致死罪，判他4月徒刑。

檢警調查，去年4月9日，因商行雇用的3名司機同時離職，趕快雇用新司機，同月13日，周男才剛到職3日，對車況並不了解，早上8時許，就開著貨車到台北市延平北路、士林福華路、新北市五華街等地點送貨。

上午10點41分，周男行經五股區疏洪十路往新莊方向時，因後方輪胎爆胎，導致車輛失控，逆向衝入對向車道後，左前車頭猛力衝撞燈桿，周因右顱顏及下頷鈍力傷，造成頸椎、顱底骨折致中樞神經性休克，送醫前死亡。

檢警發現，這台車是102年5月出廠，最後一次更換輪胎時間點是104年5月21日，且僅更換左、右前輪，左、右後輪胎已分別使用3年及2年未曾更換，本件車禍後，左、右後輪明顯漏氣塌陷，警方測量都有胎紋過淺情形，均嚴重磨損、隨時有爆胎危險，不適合在道路上行駛。

不僅如此，法官從比周男晚到1天的顏姓司機證詞得知，老闆未於行車前自行或要求司機檢查輪胎狀態，就把車輛交給司機使用。

法官認定，老闆本應須自行或指示司機，詳細檢查輪胎裝置是否確實有效，卻疏未注意，以致於周男死亡，有因果關係，考量他本與被害者家屬以300萬元和解，但因身體及經濟狀況不佳，目前無法給錢，判刑4月，可上訴。