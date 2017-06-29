網路販售假名牌包 男大生辯稱「賺學費」

2017-06-29 19:41

［記者陳恩惠／台北報導］江姓男子去年在網路向楊姓賣家購買LV包包，買回發現是仿冒品，退貨後報警，沒想到楊姓大學生持續在網路販售假包，江男今年5月間又購買1只LV男用肩背包，送交警方委請香港LV總公司鑑定，確認仿冒品無誤，再度提出檢舉，台北市大同分局偵查隊蒐證後，前往楊某桃園住處，起出部分仿冒品、購買證書、品牌外袋等證物，今天依違反商標法、詐欺等罪將楊某移送法辦。

警方調查，23歲的楊姓男子曾有詐欺前科，目前在桃園某大學就讀，涉嫌以多種不同暱稱及帳號，在網路刊登販賣LV等多款多項仿冒包；楊男辯稱，他為了繳學費、貸款及生活不得已才會販賣假貨，希望能讓他有改過自新的機會。

楊某供稱，他先向中國賣家以微信聯絡，再從淘寶網下訂購買，為了躲避網站的打緝仿冒品，和中國賣家約定以「購買水族箱周邊設備」做聯繫，通常下訂之後，大約6天就會寄到台灣。

他說，為了讓自己販賣的仿冒品能被網友信服，特地打著「九成新品」附送證明書等來吸引客戶，因為被害買家都會貪小便宜，一見有證明書就不會懷疑是仿冒品而下標，例如賣給江男的LV男肩包，他是以台幣7800元向淘寶網下訂，貨品送到台灣除了有LV男肩包1只，還有防塵袋、證明書、仿冒LV品牌外袋等4件，再以20000元出售。