警員陪家長到校查學生個資 南市五分局：記過一次

2017-06-29 20:26

〔記者王俊忠、邱灝唐、黃文瑜／台南報導〕南市北區一所國小林姓學童日前遭同學撞傷，今上午，林生母親帶市警五分局警員呂國鎮到學校欲查詢對造學生的個資。市議員林燕祝得知大呼離譜、質疑警察怎可到校園要求老師提供學生個資？市警五分局回應表示，呂員是勤餘休息時間陪林母到學校查詢，確屬不妥，會依規定先建議對呂員記二次申誡。

林燕祝表示，今天上午警方陪同林母到學校守衛室，守衛請兩人先到學務室，會有人出面接待，沒想到警方與林母竟直奔教室，她質疑單純的校園安全事件有需要這樣衝進教室？何況全案林生家長已申請調解委員會準備調解，警方有什麼急迫性，需要老師提供學生個資呢？

林燕祝認為，警方就算偵辦需要，也不該在上課時間，直接衝進教室向老師要學生個資，「這是違法行為」，該班學生才二年級，執法人員此舉不應該，嚇壞老師和學，還指林生家長嗆說認識警察，她相信警察局長一定在此事要有所作為。

市警五分局副分局長謝承甫說明，呂員與林生母親之前並不認識，呂員是上班到今天凌晨4點，上午9點是呂勤餘休息時間，他當時人在派出所內，因今上午有南鐵地下化陳抗事件，派出所員警都派到陳抗會場，林母正好到派出所，所內沒有其他員警可受理，呂員只好穿制服陪林母到學校查詢，這作法確屬不妥。

經過初步調查，五分局認定吳員已違反「警察人員進入學校偵辦涉及刑案學生處理原則」及「各級警察機關處理刑案逐級報告紀律規定」，嚴重影響警譽、記過一次；和緯派出所長陳錫賢督導不周記申誡二次，分局會利用各項集（機）會加強教育所屬，讓同仁知所警惕，避免再犯。