模仿網路！國小生買檸檬酸當果汁喝 5人送醫

2017-06-29 18:22

〔記者歐素美／台中報導〕台中市海線地區1名國小4年級洪姓學童，上網獲知檸檬酸可稀釋假冒檸檬汁，竟到藥局購買再轉售給學校5年級學長，5年級學長帶到安親班沖泡給班上同學喝，結果，同學誤以為喝到工業用檸檬酸，安親班獲知趕緊將5人送醫急診，幸無大礙；童綜合醫院急診部主任吳肇鑫表示，不管是工業用或食用的檸檬酸，皆為弱酸性，誤食時可喝水稀釋，若嘔吐則需點滴治療。

本月22日晚上，1名黃姓國小5年級學童到安親班上課時，拿出1小包的檸檬酸，沖水後飲用，一旁圍觀的4位小朋友見狀覺得很新奇，也紛紛跟著飲用，結果，其中1位小朋友就向安親班老師詢問：「工業用檸檬酸可以吃嗎？」安親班老師發現不妙，趕緊將5人送往醫院急診治療，因小朋友沒有什麼症狀，院方給予學童飲用牛奶稀釋後即返家。

黃姓學童表示，檸檬酸是以每包5元向同校4年級的洪姓學生購買，家長隔天立即向學校反映，要求校方調查並提醒洪姓學童家長注意，以免發生憾事；校方除通報教育局，並進行調查。

洪姓學童供稱，因上網在youtobe看到檸檬酸可稀釋冒充檸檬汁，才好奇到藥局購買食用性的檸檬酸試試，並提供黃姓學生食用，並非工業用檸檬酸。

由於食用性檸檬酸，若使用不當，也可能有礙健康，校方除針對洪姓學童的行為加強輔導，並提醒家長注意，以免學童模仿網路使用化學調劑而發生意外。

童綜合醫院急診部主任吳肇鑫表示，檸檬酸不管是工業用或食用性，皆為弱酸性，誤食可能會造成喉部刺痛，不能催吐，因胃酸的殺傷力更大，只要量不是很大，可喝水或牛奶稀釋，若有嘔吐等症狀，則需以點滴治療改善。