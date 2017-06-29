桃機查獲億元古柯鹼走私案 航警：「路過」台灣目的地香港

2017-06-29 17:04

〔記者姚介修／台北報導〕航警今會同海關查獲8公斤重古柯鹸，每公斤市價高達1千5百萬，所以在國際上有「黃金毒品」的封號，在台灣曾經被警方查獲的對象，幾乎都是藝人及富二代，也因為價位太高，在台灣並沒有市場。

桃園機場查獲過4次古柯鹸，去年調查局和海巡署也查獲船隻走私218公斤的古柯鹸，調查人員分析，其實古柯鹼毒品應該只是過境台灣再出口到香港及其他東南亞國家，主要原因是香港及東南亞國或澳洲家已經將只有南美洲才有的古柯葉國家列入危險古柯鹼輸出國家，所以才會利用查緝毒品非常嚴格的台灣作為古柯鹼轉口國家以規避減少查緝的機率。

目前包括哥倫比亞、玻利維亞、委內瑞拉、智利被稱為「銀三角」，主要產區是安地斯山區，這裏生產出來的古柯鹼也被稱為「黃金毒品」或「緑色黃金」，毒品海洛因只有古柯鹸的5分之1，海洛因是純白的粉末有人說像「龍角散」，古柯鹼有點土黃就像「強胃散」，共同處就是有很重的醋酸味。

熟悉毒品查緝的調查人員指出，其實其他國家將巴西等南美洲國家列為危險國家，就像台灣將泰國、柬埔寨等國家列為毒品輸出高風險國家一樣的道理，調查人員更進一步表示，近年來國內查獲多起K他命及一粒眠「強姦藥」出口案件，但是製造這些毒品的工廠仍然繼續生產毒品走私出口，毒害國內，生產工廠才是國內毒品氾濫最嚴重的問題，也值得國家重新檢討緝毒政策。

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