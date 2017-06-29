已婚男暗戀五專同學 竟闖她房間裝針孔

2017-06-29 16:19

〔記者王定傳／新北報導〕已婚的賴姓男子，暗戀李姓五專同學多年，自認李女也有交往之意，竟想監控她的交往狀況，趁載她回家時，取得李女鑰匙、感應磁扣等，7度闖進她香閨，甚至帶業者闖進她房內裝設針孔監視器，偷拍她臀部等私密照，去年8月間，賴男又私自潛入被李女撞個正著，報警處理，新北地院判賴男賠償30萬元，可上訴。

45歲的賴男與李女原本是五專同學，兩人相識超過20年，賴男即使已經結婚，仍對李女有好感，且自以為李女也有交往之意，打算確認李女生活狀況及交友情形，104年8月間，趁載李女回家之際，取得她社區的感應磁扣及鑰匙。

去年8月20、24及25日，賴男趁李女外出之際，三度偷偷闖進她房間，8月26日，更帶業者前往勘查，準備安裝監視器，2天後再帶業者進屋，經業者建議，把煙霧檢測器線路剪斷，把針孔式監視器裝在裡面監控。

同年8月31日上午11時許，賴男再度進屋時，被李女撞個正著，李女嚇傻，調閱社區監視器畫面，並請監視器廠商檢測，才驚覺遭偷拍。

本案刑事部分，法院依侵入住宅罪及妨害秘密罪，判賴10月徒刑及拘役40日，被害者另提200萬元求償，賴男則主張，雖錄竊行為長達近一年半，應僅構成一個侵權行為，且兩人曾於五專時交往，之後李女仍十分依賴他，常於第一時間分享瑣事，他是基於對李女有深刻情意，特意排開時間、花費財力體力、付出心思對待，另李女已將本案揭露予媒體，私行報復，請酌減慰撫金。

法官審理後僅判賴男賠償30萬元慰撫金，其餘不能工作損失、煙霧檢測器及線路修復費用駁回，可上訴。