小吃店老闆、退休師遭騙5百萬 詐團愛找幼齒車手

2017-06-29 16:42

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣頭份市64歲小吃店老闆徐姓男子，上月11日接獲歹徒假冒健保局電話，告知徐男涉及詐領保險金，要求交出金融卡、密碼後，成功盜領135萬元。警方隨即成立專案小組追查後發現，一名新竹縣彭姓退休老師也遭騙500多萬元。

警方指出，徐男上月11日接獲歹徒電話，告知會派員到家中領取金融卡，並代為保管；徐男不疑有他，將卡片、密碼交給車手。直到5月27日到銀行刷存簿，才發現被盜領135萬元。隨即向尖山派出所報案。

頭份警分局偵查隊、尖山派出所馬上成立專案小組，由苗栗地檢署指揮偵辦。昨天南下嘉義縣太保市某租屋處搜索，逮到29歲儲姓男子、27歲許姓男子及剛被吸收成為車手的17歲許姓未成年少女。查獲贓款10萬7300元，現場還有提款卡、手機6支、平板1台、sim卡8張、本票及作案衣物等贓證物。

警方深入清查發現，該集團會當面截角剪掉金融卡取信被害人，也得手新竹縣一名彭姓退休老師的4張金融卡，裡面共500多萬元，被領到剩140萬元。

警方說，該集團由3男2女組成，每次行動以2男1女為一組，行騙過程還會變裝躲避警方查緝。目前尚有2名涉案車手未到案，儲男、許男等人訊後，依詐欺罪移送苗栗地檢署偵辦。全案目前正擴大偵辦中。

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