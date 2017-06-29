虛驚！ 消毒鍋塞紙箱 老人養護中心火警疏散9人

2017-06-29 16:14

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一間老人養護中心驚傳火警，疏散9人險釀傷亡，消防單位到場滅火，發現疑是員工將紙箱塞入消毒鍋內加熱消毒，引發火勢，消防單位已告誡養護中心員工，避免因疏失再釀老人養護中心失火，導致安養的長輩傷亡。

今天下午1時27分許，板橋區廣權路10號2樓的重慶老人養護中心，傳出火警，清水消防分隊到場，消防員將起火的消毒鍋拿到樓梯間降溫及排煙，2樓9名安養的老人擔心遭火煙波及，被疏散到3樓；目前起火原因，仍待消防單位調查。