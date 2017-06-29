電廠打石工染毒 警方攔檢查獲

2017-06-29 15:20

〔記者歐素美／台中報導〕毒品滲入電廠？豐原分局潭北派出所執行路檢，張姓男子騎機車行經時，意圖閃躲，被警方發現攔查，當場在其身上查獲1包0.49公克的安非他命，張男供稱在苗栗通宵火力電廠工地擔任臨時工，毒品是當天向電廠的另一臨時工、綽號「阿元」的男子購買，警方依違反毒品危害防制條例移送，並擴大追查電廠藥頭身分。

豐原警分局潭北派出所員警王嘉愷、張書銘，6月26日晚上11點左右，在潭子區中山路進行深夜路檢，張男（39歲）騎機車行經，見到前方有警察攔檢，突然減速後，又加速行駛，行跡可疑，員警立即攔查，獲知張男於7、8年前曾因吸毒被捕。

張男因7、8年前也曾因毒品被捕，有多項前科，被攔查時神色慌張，警方詢問其是否攜帶違禁品？張嫌立即從口袋掏出1包「糖仔」（安非他命），坦承因心情不佳才買來想要吸食，沒想到還沒吸食就被抓。

警方調查，張男家住屏東，受雇台中市神岡區一家人力派遣公司，最近被派到苗栗通霄火力發電廠工地擔任「打石工」。張嫌供稱，26日中午在苗栗通宵火力電廠休息時，另一家派遣公司的臨時工「阿元」向他推銷「要買糖仔嗎？」他才花1千元買了1小包，之前也曾買過1次，共買過2次。警方偵訊後依違反毒品危害防制條例將張嫌移送，並將擴大追查電廠藥頭身分。

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