龍城市場知名魷魚羹 小老闆辱母毆妹遭告

2017-06-29 15:32

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市龍城市場內知名魷魚羹店「公園魷魚羹」，近日驚傳家庭失和，小老闆36歲的劉姓男子，與父母及妹妹共同經營魷魚羹店，上個月劉男以不堪入耳的言詞辱罵媽媽，甚至動手撕扯妹妹的頭髮，目前母女2人已經申請保護令，而且對劉男提出傷害及恐嚇告訴。

據了解，劉男這2年來時常用「死苦瓜!去給車撞死!吃飯噎死!許不了!」等詞語，辱罵自己的媽媽，有時還會展現暴力傾向，或打或砸的毀壞家具，早就讓一家人苦不堪言，上個月17日，劉男變本加厲，在與家人大吵時，對妹妹怒嗆「再回家就打死你」，並飽以老拳，還狠心撕扯妹妹的頭髮，造成其妹頭皮受傷紅腫；經過此次後，一家人已經受不了這樣的生活，忍不住向派出所報案，並且申請保護令要讓劉男離開家中。

有知情人士透漏，劉男會如此恐怖的對待家人，主因是錢財分配問題，「公園魷魚羹」在松山一代小有名氣，是市場附近首屈一指的魷魚羹店，生意也不錯，一家人共同經營魷魚羹店，爸爸媽媽負責備料，妹妹負責煮麵，劉男則是負責幫客人打包及收錢。

之前店內盈餘都是由身為老闆的爸爸存起，並且分給劉男及妹妹一人每個月15000的生活費，2年前開始，劉男認為這樣的錢實在太少了，不滿之下不斷與家人爭吵，媽媽在畏懼中一度妥協，與劉男商量以後其他家人1人拿15000，其餘都歸劉男，但劉男仍嫌不夠，持續抱怨，最後終於對自己家人動手。

目前劉男的妹妹已經暫時搬出家中，將要等待保護令成功申請，才會考慮搬回家住，當時要回家拿東西時，還特別拜託派出所的員警陪同，對自己哥哥的行徑是又懼又怕，「公園魷魚羹」也已於上個月歇業，徒留空空的店面，未聞本來的魷魚羹香。