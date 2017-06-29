趁同業周轉不靈放高利貸 房產名人邱太煊涉暴力討債

2017-06-29 15:18

〔記者曾健銘、徐義平／新北報導〕現任台北市庶民不動產協會理事長的42歲邱太煊竟捲入組織犯罪！

新北市新莊警分局日前承辦恐嚇取財案，李姓男子向人借貸400萬，卻因償還不了高額利息，竟遭黑幫份子強押痛毆還軟禁，就連合夥人也慘遭毒手，新莊警分局成立專案小組追查半年，28日兵分多路在雙北市逮捕6嫌，發現主嫌竟是在房地產業界頗負盛名的邱太煊，全案依組織犯罪、恐嚇取財、妨害自由等罪嫌送辦。

警方調查，104年底，同行的李男因周轉不靈，向邱借貸400萬，事後竟被要求每個月要償還高達15萬的利息，他因無力償還，開始躲避，孰料邱竟教唆竹聯幫和堂、青堂成員至李男住家揚言要對李男的妻小不利，事後還將李男押走毆打。

不僅如此，邱太煊因找不到李男，竟帶著小弟到李男的工作場所，押走林姓員工毆打軟禁，迫使李男出面；去年3月還趁著李男與陳姓男子商討生意時帶著多名惡煞持刀闖入，債務人要不到錢，竟將毒手轉向陳男，當下強逼不相干的陳男簽下6百萬本票，甚至搜刮其身上財物以及強迫轉讓名下的BMW轎車，最後將2人毆打成傷後且帶到台北市軟禁，但2人趁隙逃跑後報案。

新莊警分局經半年蒐證，28日見時機成熟，兵分多路收網，在台北市大安區、新北新店等多處逮捕邱太煊等6嫌，偵訊時邱太煊供稱與對方有債務糾紛，但否認放高利貸及暴力討債，警訊後依組織犯罪、強盜、傷害、妨害自由和恐嚇取財等罪移送新北檢偵辦。

邱太煊為財經記者出身，明日報編輯、壹週刊財經研究員、今周刊傳產組記者及經濟日報財經組記者，大約2009~2010年轉戰房地產業界，擔任台灣房屋發言人一職，不過2015年農曆過年前突然選擇離職，之後與房市投資客劉媽媽（劉月釵）律師黃坤鍵合作成立庶民不動產投資協會。

另根據商業司工商查詢系統，邱在2014年12月底成立太煊投資有限公司，公司設在台北市大安區大安路上。根據房地產業者透露，邱本身對於房地產投資相當有興趣，自己也曾經在電視上公開說出投資紅樹林首排的高總價豪宅，甚至自己也買賣過多間北市住宅，2006年買進忠孝復興站周邊小2房，2009年以860萬元賣掉，獲利260萬元，2010年則以每坪53萬元買進信義區成功國宅。