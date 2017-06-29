九旬翁分屍案靠DNA浮出檯面 警怨通保法阻辦案

2017-06-29 16:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕九旬翁支解分屍案錯失破案先機？92歲老翁樓永豐因土地投資6400萬糾紛，遭林仕琅、林舜銘、林宇光父子騙出，支解棄屍，樓翁外孫女104年8月曾求助海山警分局防治組，尋人高手蔡淑女預先採集樓翁子、女DNA，當隔年底三峽雲森瀑布發現一截小腿骨，15天內就比對吻合，靠預採DNA建功，追出林家父子涉案，但檢警卻6度受阻於通保法，無法調閱相關通聯，讓家屬苦候無法破案，專案小組對《通訊保障及監察法》淪為辦案時的「緊箍咒」極為困擾，盼修法有助偵破重案。

基隆市老翁樓永豐104年7月21日從基隆住處離家後失蹤，由於樓翁與77歲林仕琅有土地投資糾紛，檢警發現樓翁手機最後是跟林男通聯，警方隨後一併調查林男及其兩個兒子，但沒有直接證據，加上樓翁屍骨沒發現，警方暫無所獲。

樓翁子女焦急尋父，李姓外孫女104年8月24日求助蔡淑女，蔡淑女預先採集樓翁子、女DNA，直到105年12月15日，張姓撿骨師到雲森瀑布登山，在瀑布旁發現一截人類白骨，張男報警後，三峽警分局插角所員警陪同上山，將這截小腿骨送比對，15天後就比對出是樓翁骨骸。

當時樓翁家人指稱外公曾到板橋找林仕琅談投資，隨後失蹤，但林男父子與林妻都說樓翁沒來，警方當時懷疑樓翁失蹤與林家有極大關聯，警方明明掌握相關線索，要向法院聲請通聯，卻6度受阻於通保法，當時蔡淑女打電話到犯嫌家詢問，林妻還很篤定的說，樓先生沒來過。

警方說，家屬在等待破案的近2年間，備受煎熬，還自製尋人海報，上臉書社團及上街發送，並懸賞5萬元找出樓某，但都沒有下文，直到週二傳出破案，家屬能替樓翁討回公道，兇手也落網，才放下心中大石。