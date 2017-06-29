TAAZE讀冊生活網個資外洩 車手得手45萬遭起訴

2017-06-29 14:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕知名的TAAZE讀冊生活網站的個人資料外洩，多名會員受騙，台中市保安大隊第一中隊長今年4月攔下違規變換車道的車手陳奕銓與林宗浩，進而偵破此案，有趣的是，這兩人違規主因，竟是他們使用的微信群組，不斷發送「保安來了（指見到保安大隊巡邏車），兩人緊張而亂變換車道，也應驗了「墨菲定律」，台中地檢署今天（29日）依組織犯罪條例起訴，並聲請法院判處2人強制工作3年。

起訴書指出，年僅21歲與19歲的陳奕銓與林宗浩（皆羈押中），年紀輕輕卻不思正當工作，加入詐欺集團，受綽號「王輝」的不詳男子指揮，從今年4月28日至30日，由陳男駕駛汽車，載著林男領款，把TAAZE讀冊生活網會員9人，以及其他被害人的受騙匯款領光，總計45萬3000元。

2人在4月30日晚間，開車行經台中市北區中華路與五權路口時，因其他車手看見台中市警局保安大隊的巡邏車，透過微信軟體群組用語音發布警示，指「保安來了，有保安」，2人聽到警語一時緊張，沒有打方向燈就任意變換車道，應驗了「墨菲定律」（凡是可能出錯的事，必定會出錯，最不想發生的，必然會發生），警方查獲贓款6萬4000元與毒品，還有子彈5發。

法院裁定2人羈押至今，台中地檢署認為，此2人與「王輝」等人合夥詐騙，觸犯組織犯罪條例，聲請法院依組織犯罪條例第3條第3項，服刑之後還要令入勞動場所，強制工作3年。

至於TAAZE讀冊生活網站個人資料外洩部分，是黃姓等9名會員，在今年4月下旬，先後接到自稱是該網站或銀行人員，謊稱網路購物作業錯誤，導致會員重複訂購12次，必須依指示操作自動櫃員機解除，否則會被重複扣款12次，這9名會員依指示操作自動櫃員機，匯款41萬元，很快就被上述兩名車手領光。

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