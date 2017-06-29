老船長陳華唐守護海洋 撿海上垃圾險被開罰

2017-06-29 13:52

［記者洪美秀／新竹報導］每每出海捕魚收漁網就順手清理海上垃圾的老船長陳華唐，還曾因收海上垃圾差點被環保局開罰，如今獲新竹區漁會表揚海洋環境維護漁民，更成為環保艦隊副隊長，他有感而發說，海洋生態被污染情形很嚴重，尤其是塑膠袋及寶特瓶，常常捕魚回來，就拉回1、200公斤的垃圾，根本清不勝清。

今年70歲的陳華唐，曾在橡膠工廠上班，但嚮往海上捕魚生活，27年前決定離開工廠，花了3、400萬元買了一艘大船，開始海上捕魚生活，他說，捕魚生活很自在，雖然很辛苦，但能在海上捕魚，很享受。

不過，他也發現海上垃圾很多，這20幾年來，他每每出海捕魚，捕回來的魚不多，但漁網卻卡了一大堆的垃圾，拖回來的垃圾以塑膠袋和寶特瓶最多，常常拖回100-200公斤的垃圾量，他就是因帶回這麼大量的海上垃圾，結果被環保局誤以為是丟棄廢棄物而開罰，後來透過區漁會才化解誤會，也因此新竹區漁會後來便成立海上環保艦隊。

新竹市長林智堅今天參加新竹區漁會漁民節表揚大會，林智堅除恭賀區漁會理事長彭木生、常務監事許順隆及總幹事童錦杰連任外，也表揚6名績優漁民、42名模範漁民和15名協助拖救漁船有功漁民，和協助環境維護的漁民。

林智堅對環保艦隊副隊長陳華唐的義舉最為肯定，他說，海上垃圾已成為重要的環保議題，包括已故的導演齊柏林也關注海上垃圾議題，對區漁會成立環保艦隊協助維護海洋生態，市政府絕對支持。

林智堅也說，市府8月底也會在新竹漁港辦理國際風箏節活動，未來也會投入經費進行新漁人碼頭工程，除保障漁民生活，也期許透過觀光設施，讓新竹漁港觀光產業再升級。