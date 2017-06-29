獸醫師擄「票」勒贖！ 偷前雇主本票毀前程

2017-06-29 13:32

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名陳姓獸醫師（27歲），疑似因不滿在王姓前雇主的獸醫院工作期間，遭言語羞辱和工作壓榨，今年4月離職前，趁機偷走陳姓債務人抵押給王男的6張價值11萬元本票，並在今年6月以臉書虛擬帳號「周受海」之名，向陳男半價兜售本票，陳男察覺有異聯繫王男，將計就計相約交款，本月18日約定在台中南屯交款時，當場遭埋伏員警逮捕，警方依竊盜罪送辦，對於擁有獸醫師證照的陳男，因貪念自毀前程頻搖頭。

這名陳姓獸醫師原本在北部一家動物醫院工作，今年4月因故離職，陳男離職前，趁機偷走王姓雇主放在櫃子內的6張面額11萬本票，王姓雇主直到5月28日陳姓債務人還錢時，才發現找不到本票，但當時以為只是忘記放在哪裡不以為意。

不知道本票主人已經還錢的陳姓獸醫師，6月16日以臉書虛擬帳號「周受海」聯繫陳姓債務人，表示本票在他手上，願意以半價兜售，陳姓債務人驚覺有異聯繫王男，王男才知道本票被偷了。

王男決定將計就計，請陳男繼續和對方聯繫，最後相約本月18日在台中南屯區永春東路1242號前交付贖金，但狡猾的陳男擔心對方報案未現身，表示已將其中2張本票放在永春東路與益文一街口騎樓旁的木板上，請他前往確認是真的後，再交付剩下的本票並拿錢。

王男和友人依指示配合，沒多久陳姓獸醫師果然現身取款，當場被埋伏員警逮捕，王姓雇主也現身，陳男一看是王男臉色瞬間慘白，陳男被捕後表示，因之前在王男獸醫院工作時，常被無理要求和對待，並常被言語羞辱，為了報復他才會行竊本票兜售，警方訊後依竊盜罪嫌移送法辦，對於原本有大好前程的陳男因貪念自毀前程搖頭不已。