以為駕駛熱昏在車內 原來是爆胎車拋錨

2017-06-29 13:05

〔記者許國楨／台中報導〕兩名自香港來台念書的男大生趁著暑假租車出遊，未料車子駛經台灣大道時竟爆胎拋錨，因正值假日交通尖鋒時段車流馬上回堵，有民眾以為駕駛熱昏在車上急報案，警方趕往得知原委，立即拿出千斤頂在烈日底下進行搶救工作，迅速換胎排除故障，讓道路恢復安全順暢，也替兩名男大生解順利解危。

台中市第六分局市政派出所警員黃浤原、李文正、楊雅玲本週日獲報，疑似有自小客駕駛昏倒在車內，且汽車就停在車流量最多的台灣大道上，員警為了避免發生意外趕往現場了解狀況，這才發現是兩名分別23歲、22歲的吳姓、郭姓港籍留學生適逢假日開車出遊卻遇到爆胎，因當時是修車廠員工用餐時間，留學生只好在車上等待救援，才被民眾誤會有人熱昏在車內。

兩名留學生說，原本想利用放暑假好好體驗一下台灣的風景和美食，當天自彰化租車行駛到台灣大道時，不慎壓到異物導致輪胎破損，不得已只好停在大馬路上等待道路救援，但因台灣大道是主要幹道，來往的車輛及公車非常多，警方見狀唯恐發生追撞意外先協助指揮交通疏解回堵車潮，正巧黃員對於車輛維修有相當的認知，隨即化身為汽車維修員拿出千斤頂在烈日底下進行搶救工作，順利排除故障車輛，讓道路恢復順暢。

兩名港籍留學生非常感謝警方的幫忙，才能順利脫離困境，握手感激的說，果然台灣最美麗的風景就是人，特別對台灣警察的能力感到欽佩。