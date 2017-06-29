永豐金超貸案 北檢首提訊張金榜、廖怡慇

2017-06-29 12:57

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦永豐金涉超貸案，日前以涉犯證券交易法、特別背信等罪，且有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲押禁見永豐金董事長何壽川、永豐餘土地開發部經理張金榜、三寶建設董事長李俊傑之妻廖怡慇獲准；為釐清相關案情，北檢今首度提訊張金榜、廖怡慇問訊，現兩人已還押台北看守所；至於三寶董事長李俊傑目前人仍未到案。

檢調調查，何壽川涉嫌自98年起，以子公司永豐金租賃掌控的境外GC租賃（Grand Capital）公司，無擔保放款給三寶建設境外紙上公司J&R約53億元。此外，何另運用永豐餘及元太科技850萬美金，投資三寶轄下Giant Crystal發行的Star City公司可交換公司債，實為投資三寶建設董事長李俊傑位於中國上海的「1788大樓」建案。

庭訊時，何壽川雖聲稱購買可交換公司債並非他主導，但金管會出具永豐金相關建議表記載，此案是由何壽川一人通過，雖有內部簽呈請永豐餘時任董事長邱秀瑩核示，但邱並未在簽呈上批可，僅口頭同意。

檢調發現，永豐餘土地開發部經理張金榜涉嫌在投資公司債案中擔任執行者，甚至在面臨金管會調查時，以立可帶塗銷內部簽呈中「董事長何」字樣，影印副本後交給金管會，涉嫌為何壽川滅證；而三寶建設董事長李俊傑妻子廖怡慇則是實際決策者，也在搜索時撕毀證物。

台北地院法官歷時15小時開庭及評議，認定何壽川、張金榜、廖怡慇等3人，涉塗銷簽名、撕毀文件等，犯行已嚴重侵害我國金融秩序，均羈押禁見，何等人不服提出抗告但均駁回確定，至少各羈押2個月。