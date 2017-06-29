通緝還隨身帶槍 警逮黃男、罪加一等

2017-06-29 12:41

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市黃姓男子涉嫌擁槍自重，插手楊梅、平鎮地區的圍事與廢棄物回填工程等，去年底被發布毒品、違反廢棄物清理法通緝中，平鎮警方28日掌握他的行蹤，前往逮人，並起出，1把手槍、13發子彈。

警方說，28日深夜，警方掌握黃男（49歲）返回楊梅區住處，就前往查緝，豈料黃男在警方按門鈴後、毫無警覺地開門，直接被逮。

警方起出他身上的1把改造手槍、2個彈匣、13發子彈，除將他依通緝解送到案，也追辦他持有槍械的罪責，至於改造手槍是否涉及其他刑事案件，還要再進一步釐清。