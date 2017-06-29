神力女超人愛用牌！中國黑心仿品嬰兒車侵台

2017-06-29 12:17

〔記者徐聖倫／新北報導〕黑心！嬰兒推車品牌「yoyo」頗負盛名，就連好萊塢巨星「神力女超人」 蓋兒加朵（Gal Gadot）都是愛用者，不肖業者見其有利可圖，竟從中國進口商標僅差1字母的「yoya」嬰兒推車來台販售，從中賺取差價，遭警方在本月破獲。警方表示，這些中國製黑心商品不比正牌，螺絲甚至可能鬆脫令整台車崩塌，嚴重還可能造成幼童受傷。

警方接獲法商「Babazen」檢舉，得知市面上有仿冒其旗下嬰兒推車品牌yoyo的仿品流通，且原價1萬6800元的推車，不肖業者的仿品以約6分之1價格約2500元售出，警方遂著手查緝，本月在新北市三重區正義北路甄姓女子住處查獲25件仿品「yoya」嬰兒推車，加上先前已賣出的貨款，侵權市值達134萬4000元，將甄女帶回偵訊。

警方調查，仿品的推車與正品有相同特性，都能摺疊成約小型行李箱大小，重量非常輕巧，而一般嬰兒推車無法帶上飛機，必須採託運，這款推車則可直接攜帶上機。但一分錢一分貨，yoyo銷售人員表示，仿品使用的螺絲、車體材質均不如正品來的穩固，若幼童坐上真遇崩塌，後果不堪設想。

警方表示，雖然仿品用的是「yoya」，但商標法68條明文規定，使用近似於註冊商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者，為侵害商標權。甄女於偵訊時強調，這款商品在中國有註冊商標，她認為合法，但警方則駁斥法有屬地主義，中國的法在台灣就是不適用。訊後，警方依違反商標法將甄女函送法辦。