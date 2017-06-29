心情不佳隨機打人致癱 惡男遭判5年半定讞

2017-06-29 12:08

〔記者楊國文／台北報導〕26歲男子廖家慶因心情不佳，隨機選上等候公車的許姓老翁，毆打、腳踹頭、臉部，老翁已被打得臉流不少血不支倒地，廖還嗆聲「你不要裝死」，一邊繼續腳踢老翁，直到兩位計程車制止才停手，廖還輕鬆走到超商，使用叫車服務後搭計程車離去，但許翁傷重雖經治療，仍右側癱瘓，無法行走，最高法院今依重傷害罪判他5年6月徒刑定讞。

判決指出，2014年11月13日上午5時許，有毒品前科的廖男經過台北市大同區重慶北路3段一處公車站牌，見到許翁獨自等公車，竟朝其頭部揮拳猛打，許翁倒地後，廖男又出腳朝臉部猛踢，導致許翁重傷，在公車站對面排班的兩位計程車司機見狀，急忙趕來制止，廖男才罷手，慢條斯里走到附近約500公尺的超商使用叫車服務並搭計程車離去。

不過，許翁治療後仍右側癱瘓，須靠人照顧日常生活，許妻不滿控告廖男涉重傷害罪。

廖男辯稱，許翁有中風病史，跟他動手毆打沒有因果關係，而且當天他有喝酒，沒有甚麼印象，直到警察上門，才知道自己曾動手傷人。

目擊的計程車司機作證指出，許翁倒地後，廖男仍出腳猛踢了5、6下，導致許翁臉部流血，他們憂心有生命危險，衝過去阻止，當時許翁嘴巴已吐出鮮血，不太會動，還聽到廖男嗆聲說「你不要裝死」。審理時，廖男辯護律師指稱，和許翁家屬調解達成共識，願分期款賠償500萬元。

最高法院認為，廖男打人後知道要離開現場，還懂得步行到超商叫計程車，顯見其思考及行為和正常人無異，考量他無緣無故致人重傷，判5年6月徒刑定讞。

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