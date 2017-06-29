獨家》柯P邀王令麟參加上海雙城論壇 北院：不准

2017-06-29 12:06

〔記者張文川／台北報導〕前東森集團總裁王令麟，目前因獄政弊案而被限制出境，日前他以台北市長柯文哲邀請他參加7月2日在中國上海舉辦的「2017台北上海城市論壇」為由，向法院聲請暫時解除限制出境3天；但北院合議庭認為，王令麟並非雙城論壇的主角，缺乏非去不可的理由，日前駁問聲請，不准王令麟暫解出境。

王令麟因掏空力霸、東森集團案，被判刑3年10個月定讞，服刑假釋出獄後交付保護管束，卻又被控在獄中涉行賄監所官員，台北地院審理中，前年11月被裁定限制出境、出海至今。

王令麟向法院聲請指出，他是台北市商業會名譽理事長，也是常務理事，是商業界最早倡議台北松山機場、上海虹橋機場直航構想的人，對兩岸直航推動很有貢獻，台北市長柯文哲著眼於他首倡兩岸直航無可取代的歷史性身分，力邀他出席上海雙城論壇，以及當晚的答謝晚宴，因此向法院聲請7月1日至3日暫時解除出境、出海以及週一上午到派出所報到等限制，並責付辯護律師陪同出國。

北院合議庭審酌，王令麟的勾串、逃亡之虞等羈押理由並未消失，且雙城論壇是台北市與上海市間的城市官方交流活動，活動主軸是市政，而王令麟並非市府人員，也不是代表北市府的洽商人員，對於市政管理與備忘錄簽署，並無置喙餘地，北市商業會也不是此次會議的主要與談單位，就算商業會有派員的需要，也可指派其他人參加，因此認定王令麟的聲請理由不足，予以駁回。

王令麟今年5月初也曾以要以東森得易購公司創辦人身分，赴韓國與「現代購物」總裁見面為由，聲請5月底暫解出境禁令4天，但北院也認定可以用視訊、電話取代見面，沒有必要出境，裁定不准，高院駁回抗告定讞。

此外，同案被告、王令麟的時任秘書胡曉菁，前年4月獲裁定交保後即被限制出境出海至今，去年9月她曾以要赴中國廈門參加中國國際投資貿易洽談會為由，聲請暫解出境6天，但法院不准。

胡的律師認為，同案被告台北看守所時任秘書柯書宇涉職務收受賄賂罪嫌，法定刑期為7年以上，柯妻吳珮瑜涉收受貪污所得財物罪，法定刑期1年至7年，夫妻倆在偵查時各獲檢方諭令20萬、10萬元交保，且未限制出境出海。

而胡曉菁涉犯非公務員交付賄賂罪，法定刑為1至7年，胡的律師認為柯夫婦的涉案刑期與胡曉菁相當或更重，同案相對重罪未予限制出境，輕罪卻要限制出境，恐違反平等原則，律師近日將再次提出聲請解除限制出境。