抽菸引祝融又揮刀刺警阻救火 女僅以1罪起訴？

2017-06-29 12:10

〔記者張瑞楨／台中報導〕住在台中市南屯區一處豪宅7樓的陳姓女子（28歲），去年12月21日因感情因素，情緒不穩定抽菸，卻不慎引燃火勢，消防員滅火時，她竟揮舞水果刀阻止，又持櫃臺的剪刀刺傷員警，台中地檢署認為，陳女行為雖可能觸犯3條以上的法律，但因沒有證據可證明陳女縱火，受傷員警事後也撤銷傷害罪告訴，陳女當時並沒有殺人的主觀犯意，殺人未遂罪也不成立，僅依妨害公務罪1條罪名將她起訴。

起訴書指出，年僅28歲的陳女，去年12月21日下午3時許，與朋友在該豪宅大樓7樓的住處吵架，並於臥房內抽菸，因沒有把煙蒂熄滅而引起火災，燒燬臥室牆面與裝潢的天花板，造成外牆與地面磁磚受損剝落，火勢還蔓延到8樓與9樓兩住戶，導致紗窗燒熔、磁磚外牆燻黑。

火災發生後，警報系統啟動，台中市消防局消防員馳抵，情緒失控的陳女卻跑到社區大廳內，揮舞水果刀阻撓滅火，莊姓員警趕緊把刀奪下，但陳女卻又隨手拿起大廳櫃臺上的剪刀猛刺，導致莊員下巴與後頸受傷。

依據消防局鑑定報告，火災現場沒有電線短路跡象，也沒有汽油等易燃物品，不是祭祀、自殺與縱火引起，極可能是煙蒂引燃，檢方認為無證據顯示陳女縱火；受傷的莊員雖提出傷害罪告訴，但事後又撤回；至於陳女是否有殺人未遂之嫌，檢方認為，陳女當時情緒不穩，與莊員沒有仇恨，主觀上沒有殺人的犯意，卻有阻撓滅火等妨害公務的犯意，檢方認為她暴力妨害員警行使職務，因此僅依妨害公務罪起訴。

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