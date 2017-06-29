平鎮鐵皮工廠火警 濃煙竄天際

平鎮區金陵路七段一處鐵皮工廠發生火警。（記者周敏鴻翻攝）

2017-06-29 11:41

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市平鎮區金陵路七段一處鐵皮工廠，上午10點多發生火警，桃園市政府消防局動員13輛消防車、2輛救護車前往救災，還好並無人員受傷。消防隊員說，起火原因、財物損失都還有待調查。

上午10點多，鐵皮工廠的1樓冒出黑煙並起火，工廠人員趕忙疏散並撥打119求助，消防隊員說，大火從1樓鐵皮工廠不斷竄出，濃煙直衝天際，還好及時控制火勢，沒讓大火延燒到其他連棟的鐵皮建築。