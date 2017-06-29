纏鬥10個月 桃警破獲水果販毒集團

警方查獲陳姓男子（前排中）涉嫌販毒。（記者周敏鴻翻攝）

2017-06-29 11:36

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子涉嫌組織販毒集團，以水果行「買水果送到府」的名義攬客，販賣K他命或攙毒咖啡包，28日被楊梅警方查獲送辦，警方說，集團成員們除了經常更換聯絡處所，警方開車跟監過程中，更多次被他們無預警大迴轉擺脫，非常狡猾。

陳男等9位集團成員被警方查獲並依毒品罪嫌送辦，起出39包K他命共50.6公克、毒品咖啡包143包共1675.54公克，還有販毒所得5萬8000元。

警方說，陳男組織販毒集團並標榜外送到府服務，與毒蟲們透過通訊軟體聯絡時，總假稱他們是水果行要外送水果禮盒，在南桃園地區的毒蟲間頗具知名度。

去年8月間警方接獲線報，報請桃園地檢署檢察官廖晟哲指揮偵辦，跟監多日於28日收網，警方說，陳男經常更換聯絡地點，多選在人多的超商休息區、網咖、咖啡廳與集團成員碰面，以免被盯上，而他疑心病重，去年底感覺被人跟監，他就銷聲匿跡停止所有活動，直到今年4月初才又重操舊業。

警方還說，跟監過程中，陳男只要察覺稍有異狀，就會先假意停等紅燈再突然闖紅燈、或開車在直線車道上突然無預警大迴轉，多次擺脫後方跟監的警方車輛。

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