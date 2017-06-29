桃機史上最大宗 破獲市價破億元古柯鹼走私案

2017-06-29 11:27

〔記者姚介修／台北報導〕航警局安檢隊根據線報，28日下午與海關共同查獲一名香港籍女性旅客由巴西經杜拜夾帶8050公克市價上億元的罕見毒品古柯鹼闖關，警方懷疑仍有共犯，目前深入追查之中，這也是桃園機場查獲最大宗的古柯鹼毒品走私案。

根據警方內部表示，這起線索是經過旅客名單過濾與分析鎖定多名對象調查，發現27歲李姓女子搭乘28日下午4點30分阿聯酋航空由杜拜飛台北班機入境，於是將其注檢，海關在她通關時攔查，果然在她託運行李夾層查獲以3塊用黑色塑料袋及膠帶綑綁的物品，經毒品試劑測試為罕見的古柯鹼毒品反應，總重8050公克。

香港籍目前已經失業3個月的27歲李姓女子被查獲時還痛哭她不知道是毒品，以為是石頭，她是來台灣找女朋友的，最後警方將如何鎖定她的經過還有她的朋友後，她才坦誠自己有吸大麻，因為失業3個月又有經濟壓力，透過她一個朋友介紹在巴西取得這些古柯鹼，以2萬港幣的代價要她帶來台灣，入住指定的飯店後，自然有人會打她的手機聯絡取貨，原本29日同班機懷疑也有一名女子可能夾藏毒品入境，但可能因李姓女子已遭查獲臨時取消行程。

這2年來桃園機場已經是第4次查獲毒品古柯鹼而且都是由杜拜班機旅客運送，第一起是去年3月13日5968公克、接着就是10月21日3545公克、10月22日4127公克及106年6月28日的8050公克，警方分析這些查獲的古柯鹼毒品都是在巴西帶出經杜拜進台灣過境東南亞國家，入境台灣已經是第3次，也顯示古柯鹼毒品在台灣的需求量增加，警方也針對這個現象加強過濾，該女子在偵訊後將以違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

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