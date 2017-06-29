拉K拒攔檢撞壞警車 賓士男落跑後投案

高市保大特勤警網凌晨攔檢一部賓士車遭衝撞，被迫連開４槍喝止。（記者黃建華攝）

2017-06-29 09:16

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市保大特勤中隊今天凌晨0時於新興區自立一路攔檢一部鐵灰色賓士轎車，王姓駕駛拒絕受檢並駕車衝撞施姓小隊長與警車，警方連開4槍喝止仍被逃逸，警方全面追捕王嫌之際，王嫌自知法網難逃，2個小時後在友人陪同下到前鎮警分局一心路派出所投案，坦承「拉K毒駕怕被警察抓才撞壞警車逃跑。」

高市保大特勤中隊警組小隊長施泳傑等3人，今（29）日凌晨0時5分在新興區自立一路上發現1輛賓士鐵灰色轎車，車速忽快忽慢，警方立即開啟警示燈並在中正路與南台路口示意該賓士車停車受檢。

警方正準備下車盤查該車時，賓士車卻突然衝撞施小隊長及警車，警員王永慶見狀情勢危急，為避免同仁生命遭受危害，立即朝該車後車輪射擊4槍，阻止該車於市區繼續衝撞傷及無辜，惟該車仍由中山路往南方向逃逸。

警方迅速查出車主身分，展開查緝行動。但涉案駕駛王姓男子（21歲）卻在凌晨2時30分由友人陪同至前鎮分局一心路派出所投案，並由保大特勤中隊帶回訊問。

王嫌供稱，當時正吸食毒品K他命，一時怕被查獲才會心虛逃跑，對於衝撞員警及警車行為感到後悔，全案對王嫌採尿送驗後並依妨害公務移送高雄地檢署偵辦。