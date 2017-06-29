偽造條碼 詐全台家樂福19次判刑

2017-06-29 08:37

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕戴姓男子以標籤機偽造條碼標籤，到全台多處家樂福賣場，先以賣場的查價機刷條碼測試，確認條碼可被判讀，再以低價標籤貼在吸塵器等高價家電上，騙過結帳櫃檯詐取差價，總計犯案19次，共詐29萬5000多元，新竹地院依行使偽造私文書罪判刑1年7月。

判決書指出，戴男之前因槍砲、毒品等案件，經新北地方法院判刑6年8月，100年假釋。去年12月間起，戴男在桃園市龜山區住所，以標籤機偽造條碼標籤，然後拿到全台家樂福賣場，先以賣場設置的查價機刷條碼測試，確定可以刷成功，馬上將偽造的低價條碼標籤，黏貼在高價商品上，拿到櫃檯結帳，以致收銀員陷於錯誤，誤以為是低價商品而予以結帳，進而詐得價差。

經查戴男以此方法，從北市、新北一直到桃園、新竹、台中等家樂福賣場，由去年12月起，到今年2月間，連續在各分店選定吸塵器、掃地機器人、電子鍋等高價家電，以假條碼標籤騙過收銀員，最高紀錄曾一次詐得3萬5000元。

法官審酌45歲的戴男正值青壯年，且自述家境不錯，卻不思守法自制、循正當途徑獲取財物，反而以標籤機偽造低價商品標籤條碼行使，向家福公司各分店賣場詐取財物，危害交易安全，且被警查獲之初，虛捏犯行乃綽號「黑頭」之人所教導及交付標籤條碼，意欲誤導調查方向，其心可議。

直到偵查後期，戴男才坦承犯罪，並帶同警方起出藏放在桃園市的標籤機及已偽造完成的標籤條碼，且與家樂福和解並已賠償全部損失，最後新竹地院依行使偽造準私文書罪共19罪，判刑1年7月。