誇張！女侵吞夫妻郵輪旅費 竟還敢載到港口送船

2017-06-29 08:36

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕超誇張、超崩潰的！彭姓女子得知好友夫妻想搭麗星郵輪旅遊，謊稱可代為報名，竟將船費2萬元侵吞，直到出發當天，居然還敢載夫妻倆去基隆搭船，不用說，夫妻最終只能眼睜睜看著大船離港，留下氣炸的兩人，新竹地院依侵占罪判處彭女拘役。

判決書指出，去年1月間某日，35歲的彭女在某快炒店內，邀約友人陳男夫妻一同參加2月23日晚間自基隆港出發，搭乘麗星郵輪前往日本石垣島3天2夜旅遊行程，費用為每人1萬元，陳男夫妻當場表示同意，並約定由彭女負責報名參加該旅遊行程。

彭女於1週後至到陳男住家樓下，由陳妻交付2人旅費共2萬元及護照各1本，委由彭女報名參加該旅遊行程。

不料彭女僅將2人護照拿去報名參加該旅遊行程，卻將2萬元放進自己口袋。

更誇張的是，去年2月23日即出發當天下午4點多，彭女居然還敢開車搭載兩夫妻去基隆港搭船，途中因恐東窗事發，竟騙稱無法與旅行社代辦人取得聯繫，直到晚間6點多彭女將夫妻載到基隆港後，仍佯稱無法聯絡上對方。

直到晚間9點多，兩夫妻眼睜睜看著麗星郵輪船班出發離港，夫妻搭上郵輪旅遊夢想頓時化為烏有，憤而報警偵辦，彭女才坦承根本沒將錢交出去。

法官查出，彭女在101年9月受邱男之邀，至苗栗縣頭份鎮中華路「凱儷賓館」某房間，提前為他慶生，事後趁邱男酒醉沒有意識，趁機竊取手機，然後到通訊行將2萬元的手機以8千元賤賣，被苗栗地院依竊盜罪判刑3月，沒想到這次又對好友夫妻下手。

法官審酌彭女為貪圖財物，竟將他人委託交辦旅遊事項金錢侵占入己，欠缺尊重他人財產權觀念，法治觀念偏差，所為實不足取；惟念於審理時終能坦承犯行，犯後態度尚稱良好，且與被害夫妻和解，並已依和解條件給付3萬5千元完畢，因此依侵占罪判處拘役8天，易科罰金8千元。