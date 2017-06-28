婦人領款膽戰心驚 行員急call警到場

2017-06-28 23:28

［記者陳恩惠／台北報導］「警察先生，快來，有人又要被騙了！」士林分局天母派出所昨天下午2時餘接獲富邦銀行天母分行行員來電，表示有婦人臨櫃欲提領40萬，詢問用途時，老婦卻支吾其詞顯有隱情，警員吳政勳、蘇于翔2員立刻趕到現場，耐心探詢老婦，得知她接到法院電話，涉案要領40萬元才能停止強制執行，警方立刻請行員暫停提款，告知婦人「這是詐騙！」婦人當場驚醒，趕緊掛斷詐騙電話，連連感謝行員及警方協助，讓她保下養老費40萬元。

天母所表示，警員吳政勳、蘇于翔昨天下午擔服巡邏勤務，2時6分值班台接獲富邦銀行天母分行電話，表示王姓婦人到分行臨櫃要領40萬元，疑似遭詐騙，吳、蘇2員立刻飛車趕赴現場。

銀行張經理表示，王婦接獲來自法院電話，指她因涉及案件，要提領新台幣40萬元，且電話不能掛斷云云；吳員等一聽就知道是詐騙電話，隨即向王婦解說是目前詐騙集團慣用手法，她才驚覺受騙，連連感謝。

士林分局呼籲民眾，詐騙手法層出不窮，當接獲不明來電時，請記得防詐三部曲「1聽2掛3查證」，檢警不會利用電話要求民眾至ATM轉帳或至銀行領錢交付（假）檢察官，更不會因民眾不配合辦案而羈押民眾；民眾遇有任何疑問，請立即撥打165反詐騙專線諮詢。多一分查證，就能少一次受騙。