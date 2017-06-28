賊偷風管理由瞎 稱以為是包裝完整的「垃圾」

2017-06-28 21:45

〔記者徐聖倫／新北報導〕64歲呂姓男子日前清晨出門徒步行經新北市中和區成功路某巷口，見到1輛貨車停於路邊，車後斗放著4捆「工業用風管」以及6個「分裝接頭」，他見四下無人便將貨品偷走，等到司機返回車上發現貨物不見，呂某早已消失無蹤。

警方獲報調閱監視器，前日將其逮捕到案，而呂某則向警供稱，因為他屢屢散步經過都會看到貨車停在那兒，車上貨物總是沒人看管，所以他認為那些「包裝完整」的貨物是「沒人要」的垃圾，想將它拿去回收賺錢，警方當然不予採信，訊後，警方依竊盜罪嫌將呂某移送法辦。