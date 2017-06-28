為了偷一塊扁柏 父子成了「山老鼠」

2017-06-28 20:28

［記者陳恩惠／台北報導］家住宜蘭的林姓父子，本週一凌晨駕車前往宜蘭縣大同鄉台七線67公里處上方，涉嫌竊取國有一級珍貴林木扁柏，遭保七總隊第四大隊羅東分隊率員圍捕，最後在台七線74.7公里處攔查，當場在後車廂起出市價125000元的扁柏，同時起出做案工具鍊鋸、電動絞盤、鋼索、砍刀、油料及手鋸等，全案依涉嫌違反森林法及刑法竊盜罪嫌移送宜蘭地方法院檢察署。

第四大隊日前獲報，位於宜蘭縣大同鄉明池遊憩區一帶，疑似有盜伐狀況，同時羅東林管處太平山工作站人員，巡邏時果真發現山區有異狀，於是通報警方查處，並派巡山員支援警方長時間埋伏，為了打擊犯罪，保七四大隊聯合羅東林管處太平山工作站，以及宜蘭縣三星分局，啟動警林聯繫平台，共同合作查緝盜伐。

第四大隊說，6月中旬梅雨襲台，連日豪大雨造成山區土石鬆動、道路坍塌，導致北橫管制通行，沒想到山老鼠趁天氣放晴之際，進入犯案，企圖躲避查緝，經警林聯繫平台接連埋伏一週，凌晨驚見台七線明池段有可疑車輛侵入，現場監控人員立刻通報埋伏點「準備收網」！

警方說，本月26日凌晨3時25分，當可疑車輛行駛至台七線74.7公里處時，當場與埋伏警力遭遇，順利將車攔下盤查，當駕駛將車窗搖下受檢時，車內飄出陣陣濃郁的木頭香時，一旁的警員暗呼「賓果」，當場將51歲的林姓男子及其28歲的兒子逮捕，後車廂起出材積約為0.69立方公尺的台灣扁柏樹段1塊。

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